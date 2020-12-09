Минэкономики России готовится к изменению климата

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9 декабря 2020, 18:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Коммерсантъ

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Минэкономики РФ опубликовало проект методических указаний по адаптации к изменениям климата. В него включены рекомендации по оценке климатических рисков и ранжированию мероприятий по адаптации к ним по степени их приоритетности, а также показатели достижения целей адаптации для отраслевых, региональных и корпоративных планов.

Подготовленные рекомендации содержат конкретную методологию оценки климатических рисков, включая количественные показатели их интенсивности, распространения и продолжительности воздействия.

«Нужна единая методологическая основа - и в проекте рекомендаций рассмотрен полный цикл управления климатическими рисками и выработки стратегии адаптации применительно к территориям и различным видам хоздеятельности», - отмечает замминистра экономики Илья Торосов.

В Минэкономики подчеркивают, что обязательным приложением к региональным планам адаптации будет их финансово-экономическое обоснование для финансирования предлагаемых мер.

В пояснительной записке к документу говорится, что по данным Росгидромета, «среднегодовая температура воздуха у поверхности Земли на территории РФ с середины 1970-х годов растет в среднем на 0,47 °C за 10 лет, что в 2,5 раза превышает темпы роста средней глобальной температуры воздуха (0,18 °C за 10 лет). Большая часть территории РФ находится в области значительных изменений климата, последствия которых оказывают существенное и усиливающееся воздействие на социально-экономическое развитие страны, условия жизни и здоровье людей, а также на состояние объектов экономики».

Рассматриваются отрицательные для России последствия изменения климата. Среди них:

- рост повторяемости, интенсивности и продолжительности засух в одних регионах, экстремальных осадков и наводнений - в других;

- повышение пожароопасности в лесах;

- деградация вечной мерзлоты в северных регионах с ущербом для строений и коммуникаций;

- увеличение расхода электроэнергии на кондиционирование;

- нарушение экологического равновесия;

- распространение инфекционных и паразитарных заболеваний, а также общее повышение рисков для здоровья населения.

Возможные положительные для России последствия изменения климата:

- сокращение расхода энергии на отопление;

- улучшение ледовой обстановки и условий транспортировки грузов в арктических морях, облегчение доступа к континентальному шельфу;

- улучшение структуры и расширение зоны растениеводства, а также рост эффективности животноводства и поглотительной способности лесов.

«Это очень своевременный и важный документ, который закрепляет строго научный подход к вопросу и не позволит игнорировать опасные последствия климатических изменений. Главное, чтобы теперь это вошло в практику работы регионов», - отметил глава программы «Климат и энергетика» WWF России Алексей Кокорин.

По словам Александра Чернокульского (Институт физики атмосферы им. А. М. Обухова РАН), «в целевых показателях достижений целей адаптации хотелось бы видеть не только количество мероприятий, но и их качество, а также говорить не о фактическом, а о предотвращенном ущербе благодаря адаптационным мероприятиям. Например, во Франции волна жары 2003 года унесла жизни 14 тыс. человек, а волна жары 2019 года, которая побила рекорды 2003 года, привела к 900 смертям».

Оксана Липка (Институт глобального климата и экологии им. академика Ю. А. Израэля) полагает, что применение рекомендаций может стать «очень трудоемким» для регионов, где может не оказаться специалистов по всем отраслям.