В России с 1 января на территории частных домов запретят разводить костры
9 декабря 2020, 18:43[ «Аргументы Недели» ]
Запрет на сжигание мусора и разведение костров на территории частных домов в населенных пунктах будет введен в России с 1 января 2021 года, когда вступят в силу новые правила противопожарного режима.
Запрещается разводить костры, использовать открытый огонь для приготовления пищи вне специально отведенных и оборудованных для этого мест, а также сжигать мусор, траву, листву и иные отходы, материалы или изделия.
Новые правила противопожарного режима в РФ приняты в рамках "регуляторной гильотины". Они будут действовать до 2026 года.
Запреты не категоричны и не абсолютны. Сжигать мусор и разводить костры во дворах частных домов запрещено только на расстоянии ближе 5 метров от построек. То же самое правило предусмотрено и для приготовления шашлыков и разжигания мангалов.
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