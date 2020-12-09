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В России с 1 января на территории частных домов запретят разводить костры

, 18:43 [ «Аргументы Недели» ]

В России с 1 января на территории частных домов запретят разводить костры
костер, фото: pixabay.com

Запрет на сжигание мусора и разведение костров на территории частных домов в населенных пунктах будет введен в России с 1 января 2021 года, когда вступят в силу новые правила противопожарного режима.

Запрещается разводить костры, использовать открытый огонь для приготовления пищи вне специально отведенных и оборудованных для этого мест, а также сжигать мусор, траву, листву и иные отходы, материалы или изделия.

Новые правила противопожарного режима в РФ приняты в рамках "регуляторной гильотины". Они будут действовать до 2026 года.

Запреты не категоричны и не абсолютны. Сжигать мусор и разводить костры во дворах частных домов запрещено только на расстоянии ближе 5 метров от построек. То же самое правило предусмотрено и для приготовления шашлыков и разжигания мангалов.

НС

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