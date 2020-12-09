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На акции КПРФ раздавали листовки против вакцинации от коронавируса. Людей пугали бесплодием, аллергией и онкологией

, 17:27 [ «Аргументы Недели» ]

На акции КПРФ раздавали листовки против вакцинации от коронавируса. Людей пугали бесплодием, аллергией и онкологией
Фото: соцсети

На акции КПРФ против дистанционных уроков раздавали листовки, которые призывают отказаться от вакцинации против коронавируса. В них было написано, что никакой пандемии нет, а сама процедура вакцинация названа «возрождением фашизма».

В духе сторонников мирового заговора народ пугают чипированием и Билл Гейтсом. Уколы приравнены к биологическому оружию массового поражения, а авторы листовок утверждают, что с вакциной в организм попадают «продукты нанотехнологий, которые излучают электромагнитные поля», что приводит к смерти человека. "Вакцина содержит биоматериалы, которые приводят к бесплодию, аллергии и онкологическим заболеваниям", - написано в бумаге.  Фото документа появились в Telegram-канале «Красная Москва», но потом их удалили.

Участники акции были без масок и не соблюдали дистанцию. «Никакой опасности наша уличная акция не представляла. Доказано наукой, что на улице возможность заражения коронавирусом минимальна: 0,001%. Я был без маски, потому что у меня есть иммунитет», - цитирует коммуниста Валерий Рашкина канал «Подъём».

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