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На горячей линии «Вкусвилла» клиенты услышали пожелания «легкой смерти»

, 16:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: sostav.ru

На горячей линии «Вкусвилла» клиенты услышали пожелания «легкой смерти»
Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Во время ожидания на горячей линии сети магазинов «Вкусвилл» играла песня со словами: «Легкой смерти тебе, мой друг». Об этом сообщили пользователи в комментариях под постом компании в Instagram.

«Вопрос к руководству! Кому пришла в голову мысль, поставить песню-ожидание на горячей линии со словами: «Легкой смерти тебе мой друг»! Вот не смешно!» — написали клиенты магазина в соцсети.

Представитель «Вкусвилла» сообщил, что случился недосмотр со стороны нового подрядчика телефонии, который случайно подключил личный плейлист сотрудника. В настоящее время никакой музыки на горячей линии магазина нет.

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