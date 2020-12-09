На горячей линии «Вкусвилла» клиенты услышали пожелания «легкой смерти»

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9 декабря 2020, 16:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: sostav.ru

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Во время ожидания на горячей линии сети магазинов «Вкусвилл» играла песня со словами: «Легкой смерти тебе, мой друг». Об этом сообщили пользователи в комментариях под постом компании в Instagram.

«Вопрос к руководству! Кому пришла в голову мысль, поставить песню-ожидание на горячей линии со словами: «Легкой смерти тебе мой друг»! Вот не смешно!» — написали клиенты магазина в соцсети.

Представитель «Вкусвилла» сообщил, что случился недосмотр со стороны нового подрядчика телефонии, который случайно подключил личный плейлист сотрудника. В настоящее время никакой музыки на горячей линии магазина нет.