Еврейская автономная область осталась без евреев. Тогда зачем она?

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9 декабря 2020, 15:54 [ «Аргументы Недели» ]

Еврейская автономная область – самый вероятный кандидат на упразднение среди субъектов РФ. Сегодня это единственная автономия, которая не поменяла статус, как Чукотка, и не вошла в состав более крупного региона, как Коми-Пермяцкий округ. Давно говорится, что существование субъекта с постоянно сокращающимся 158-тысячным населением не имеет экономического смысла. А евреи составляют менее 1% жителей области.



Тем не менее в сентябре 2020 г. объявлено об обновлении 14 автобусных остановок в Биробиджане. Русские названия продублируют на идиш – вся затея обойдётся около 30 млн рублей. Несколько лет назад в городе начали дублировать на идиш названия улиц на новых вывесках с номерами домов. Хотя на идиш почти никто в области не говорит.



Еврейское население, по данным переписи 2010 г., составило 1628 человек. Даже если считать, что с членами семьи других национальностей евреев наберётся тысячи три, то на звание еврейской автономии может претендовать любой крупный город в России. В 2013 г. власти запустили программу привлечения в ЕАО соотечественников, проживающих за рубежом, по которой приехал, как писали, один-единственный еврей. И даже местные чиновники заговорили, что упразднение автономии будет логичным.



Население ЕАО было обречено на убыль с первыми волнами эмиграции в Израиль. Говорят, из Биробиджана стартовало со всеми пожитками по 200 человек в день. Численность российских евреев после распада СССР сократилась с 680 до 230 тыс. человек, что является рекордом среди всех народов страны. В Биробиджане так и не появилось ничего похожего ни на

Иерусалим, ни на Жмеринку.



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