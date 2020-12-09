Госдумой принят закон о продлении отсрочки по долгам
9 декабря 2020, 15:44[ «Аргументы Недели» ]
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о продлении отсрочки по выплате долгов для малого и среднего бизнеса, который пострадал от пандемии COVID-19, а также пенсионеров. Она продлевается до 1 мая 2021 года.
«Сохраняющаяся сложная эпидемиологическая ситуация на фоне пандемии новой коронавирусной инфекции объективно требует продления мер по поддержке наиболее уязвимых категорий граждан и бизнеса, сохраняющих финансовую нестабильность», — говорится в сообщении на сайте нижней палаты парламента.
Также принято решение о продлении до 1 июля 2021 года запрета приставам осматривать, арестовывать и изымать имущество должников, за исключением транспортных средств. В период действия рассрочки должников также не смогут побеспокоить коллекторы.
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