Собянин: Москва продолжает реализацию связанных с поддержкой НКО проектов

Аргументы Недели → Общество 13+

9 декабря 2020, 15:08 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Власти Москвы передают некоммерческим организациям 50 помещений на безвозмездной основе для оказания помощи горожанам. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе встречи с лидерами социально ориентированных НКО - получателей городских помещений по итогам отбора в рамках программы «Москва - добрый город».

Встреча состоялась в помещении, которое было передано благотворительному фонду помощи ментальным инвалидам «Единение» для размещения инклюзивных мастерских, на Варшавском шоссе.

«Город не прекращает и не останавливает свои проекты, связанные с выделением грантов некоммерческим организациям, поддержкой социально-ориентированных организаций. Мы убедились, что это не только эффективно, но и нужно для города, для горожан, чтобы они чувствовали поддержку. Новый проект запустили. Мы реформировали службу занятости, перевели большинство офисов в многофункциональные центры, и людям гораздо удобнее там обслуживаться, и количество людей, которые обращаются в службу занятости, кратно увеличилось, и сама функция стала прозрачной и понятной. И таким образом высвободилось много помещений - 50 помещений такого вот рода. Мы их реконструировали, выставили на конкурс (конкурс в рамках программы «Москва - добрый город»)», - сказал Сергей Собянин.

Он назвал этот проект уникальным. «Проект сам по себе уникальный: здания, которые находились в государственной службе, принадлежали городу, выполняли строго федеральную функцию, отдали некоммерческим организациям», - пояснил он.

Мэр добавил, что считает необходимым усиливать благотворительную деятельность в период пандемии.

«Во время коронавируса, казалось бы, такими вещами можно не заниматься, некоторые организации пишут письма, что сейчас такое время настало, когда надо ограничивать свои расходы, не заниматься благотворительной деятельностью. Надо наоборот усиливать благотворительную деятельность», - подчеркнул Сергей Собянин.

Также Сергей Собянин отметил, что конкурс среди НКО на право получить помещение мотивирует его участников развиваться.

«Само даже участие в конкурсе, оно подвигает все организации, структурирует свою деятельность, показать, рассказать, подумать о будущем, запустить новые проекты. Конечно, все ждут, полетит этот проект или нет, как эти центры будут развиваться, насколько эффективно будут использоваться эти помещения. Поэтому я от всей души желаю вам успехов, чтобы маленькие девчонки и мальчишки, люди с ограниченными возможностями сказали всем вам спасибо - это главный результат», - уточнил он.

Как сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, 50 помещений было освобождены в рамках реорганизации столичной службы занятости населения и перевода сотрудников территориальных центров занятости в офисы госуслуг «Мои документы». Помещения расположены во всех округах Москвы, как правило, в пешей доступности от метро. Помещения после ремонта были предоставлены некоммерческим организациям в безвозмездное пользование на три года для оказания социальных услуг.

Первые 20 организаций уже получили помещения в безвозмездное пользование. Оставшиеся 30 помещений будут переданы НКО до конца года. НКО, которые получили площади, отбирали в рамках программы «Москва - добрый город» - проекты поддержки некоммерческих организаций и развития социального волонтерства в столице. Победителями стали 50 организаций из 149 подавших заявки.

Уточняется, что 17 НКО откроют в новых помещениях мастерские и творческие студии для молодых инвалидов с тяжелыми множественными нарушениями здоровья. В 33 помещениях москвичи смогут получать различные социальные услуги.

В помещении, которое передано благотворительному фонду помощи ментальным инвалидам «Единение», создано просторное пространство, где

обучают профессиональным навыкам: ткачеству, декорированию, валянию, изготовлению керамики, декоративно-столярному ремеслу с использованием технологий, оборудования и материалов, доступных для людей с инвалидностью. В настоящее время сотрудники фонда въехали в помещение и готовят его к началу занятий.