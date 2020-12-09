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Аксенов предупредил, что вместе с силовиками на Новый год устроит проверки против распространения коронавируса в Крыму

, 14:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

Аксенов предупредил, что вместе с силовиками на Новый год устроит проверки против распространения коронавируса в Крыму
Фото: соцсети

Глава Крыма признался, что провел переговоры с силовиками, Черноморским флотом и МВД.

Сергей АКСЕНОВ 9 декабря 2020 года высказал предположение, что на Новый год придется вести войну с предпринимателями и отельерами, выдумывающими всяческие способы обойти запрет на проведение массовых новогодних мероприятий.

И хотя контрольные действия не будут являться самоцелью – и это было подчеркнуто особо – проверочные мероприятия будут скорее всего массовыми с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции в Крыму. «Мы договорились сегодня и с рядом подразделений силовых структур, Черноморским флотом, МВД по усилению», - рассказал Сергей АКСЕНОВ.

Будут ли «забаррикадированные» в новогоднюю ночь точки массовых гуляний брать ОМОНом станет известно позже. 

 

ГБ

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