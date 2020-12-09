Депутат Мосгордумы Гусева: Расходы бюджета на поддержку безработных москвичей будут увеличены

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9 декабря 2020, 14:36 [ «Аргументы Недели» ]

Председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева

Проектом бюджета Москвы на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов предусмотрено увеличение ассигнований на поддержку безработных. Об этом в беседе с журналистами Агентства городских новостей «Москва» сообщила председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева.

«9 декабря Московская городская дума рассматривает во втором чтении бюджет Москвы на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. С момента принятия документа в первом чтении депутаты городского парламента и редактор законопроекта подали более 200 поправок. При внесении поправок парламентарии учитывали обстоятельства нынешнего года - прежде всего, пандемию коронавируса и сопутствующий ей мировой экономический спад. В частности, одна из поправок, предложенных фракцией «Единая Россия» и депутатским объединением «Моя Москва», касается увеличения ассигнований на поддержку безработных. В проекте бюджета-2021 на выплаты гражданам, оставшимся без работы, выделено около 2,1 млрд руб.», - сказала Людмила Гусева.

Она добавила, что средства по этой статье расходов направляются на региональные надбавки к федеральным пособиям по безработице.

«Таких надбавок две: материальная помощь в размере 850 руб. в месяц и оплата транспортных расходов в размере 1 тыс. 450 руб. в месяц. Прогнозы Минтруда и департамента труда и соцзащиты правительства Москвы говорят, что число безработных в Москве в 2021 году может составить в среднем около 118 тыс. человек с колебанием по месяцам. Это означает, что на обеспечение московских региональных надбавок потребуется около 3,2 млрд руб. Мы предлагаем увеличить эту статью расходов на 1,2 млрд руб., чтобы гарантировать, что все обратившиеся за пособиями в 2021 году смогут их получить», - пояснила парламентарий.

По ее словам, в Москве не наблюдается лавинообразного роста реальной безработицы.

«В августе-октябре 2020 года она составила 3,7%, что примерно вдвое меньше показателя Германии и втрое меньше показателя США. Тем не менее, в 2020 году число зарегистрированных безработных возросло на порядок - с 0,3% до более 3%. Это связано не столько с экономическими трудностями, сколько с тем, что на федеральном и региональном уровне заработали мощные программы поддержки безработных, и регистрация в службах занятости стала для многих москвичей актуальной», - добавила Людмила Гусева.

Она также отметила, что в городе на данный момент есть около 250 тыс. вакансий, и это дает основание говорить о том, что социально значимая безработица столице не грозит.

«Однако все, кто имеет право на социальную поддержку и помощь государства в трудной ситуации, должны ее получить в полном объеме. В этом и заключается смысл данной поправки», - заключила депутат.