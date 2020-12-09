Челябинцев приглашают покататься на коньках

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9 декабря 2020, 12:57 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

В городе оборудовано более десяти площадок для массового катания.

В минувшие выходные в парке имени Валентины Терешковой открылся необычный каток, который уже успел полюбиться челябинцам. Аллеи парка залили искусственным льдом, который не растает даже при плюсовых температурах. Напомним, билеты на платные сеансы с 16.00 можно купить на сайте kassy.ru. В связи с тем, что на катке образуются большие очереди из желающих прокатиться, челябинцам напоминают о других площадках.

Так, в парке имени Юрия Гагарина каток работает с 11.00 до 21.00 , в субботу с 9:00 до 23:00, а в воскресенье до 23:00.12 декабря здесь состоится праздничное открытие сезона — дискотека под отрытым небом на льду с музыкальным сопровождением от DJ SUSHKO.

Открыт каток в горсаду имени Пушкина, жители Северо-Запада смогут прокатиться на коньках на Лыжной базе. Для жителей Металлургического района на той неделе откроется каток стадиона «Металлург» возле парка Тищенко.

В Ленинском районе откроется каток в ДС «Торпедо» и уже работает в СК «Сигнал». Во дворце спорта зальют беговую дорожку вокруг футбольного поля. Катки есть на стадионе им. Калющенко, возле Публичной библиотеке в Литературном сквере, на стадионе Инга.

Где в Челябинске можно прокатиться на коньках