Губернатор края и спикер ЗСК приняли участие в праздновании Дня Героев Отечества

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9 декабря 2020, 12:57 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

9 декабря в России отмечается памятная дата – День Героев Отечества.

Торжественные мероприятия, церемонии возложения цветов и венков к мемориалам проходят в муниципалитетах Кубани.

В Краснодаре губернатор Вениамин Кондратьев и спикер ЗСК Юрий Бурлачко возложили цветы к бюсту легендарного полководца Георгия Жукова.

Здесь на плитах Мемориальной арки «Ими гордится Кубань» высечены имена более чем 500 жителей края – Героев Советского Союза, полных кавалеров ордена Славы, Героев Российской Федерации, а также Героев Социалистического труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы.

В мероприятии, посвященном Дню Героев Отечества, также приняли участие Главный федеральный инспектор по Краснодарскому краю Алексей Ермаков и руководители правоохранительных органов региона.

День Героев Отечества появился в календаре 28 февраля 2007 года после подписания Президентом РФ Владимиром Путиным Федерального закона «О Днях воинской славы и памятных датах России».

Накануне праздника Героев Отечества поздравил спикер ЗСК Юрий Бурлачко:

«Вы по праву носите это высокое звание и Золотую Звезду Героя, показывая пример силы духа, безграничного мужества, любви к Родине нынешним и будущим поколениям защитников Отечества. Низкий поклон вам за ратный подвиг и мирный труд на благо России и родного края. Искренне желаю вам здоровья, благополучия, бодрости духа. Мира, добра и процветания вам и вашим близким!», – сказано в поздравлении председателя кубанского парламента.

Для сохранения памяти о тех, кто своим мужеством и героизмом заслужил звание Героя, Законодательным Собранием Краснодарского края принято Постановление «О проведении мероприятий, посвященных увековечению памяти Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы на территории Краснодарского края». В соответствии с ним депутаты ЗСК ежегодно перед Днем Победы и Днем Героев Отечества принимают участие в проведении в школах края уроков мужества, посвященных подвигам Героев нашей страны. В этом году сложная эпидобстановка внесла коррективы в проведение торжественных мероприятий. Тем не менее этот праздник отмечается повсеместно.