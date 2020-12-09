В Челябинске подготовили проект по обновлению набережной

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9 декабря 2020, 12:11 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Проект «Волна» предполагает благоустройство 115 километров набережной реки Миасс. В настоящий момент идет совместное проектирование набережной: над проектом работают предприниматели и архитекторы с учетом пожеланий местных жителей.

Как сообщает сайт «ЧелябинскСегодня», на набережной планируют создать порядка 120 объектов. Через каждые 250 метров планируют создать зоны, которые будут привлекать внимание окружающих. В концепции обсуждались так называемые «волны»: «культурная волна», «спортивная волна», «молодежная волна». На благоустройство проекта необходимо порядка двух миллиардов рублей.

Отметим, что челябинцы могут высказать свою точку зрения по поводу благоустройства на сайте https://citymetrik.ru. Здесь же можно подробнее узнать о проекте набережной.