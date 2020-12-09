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Сергей Аксенов обещал внести в черный список всех, кто будет замечен в нарушении противоэпидемиологических мер

, 11:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

Сергей Аксенов обещал внести в черный список всех, кто будет замечен в нарушении противоэпидемиологических мер
Сергей Аксенов, фото соцсети

Он не назвал их идиотами, но обещал обманщиков и вредителей удалять из записной книжки своего телефона.

Обещания угрожающего характера глава Крыма адресовал тем знакомым, кто будет замечен в нарушении противоэпидемиологических мер в новогодние праздники.

Сергей АКСЕНОВ рассказал, что знакомые – убежденные антиковидники, случись что с ними самими или их родственниками, звонят ему с просьбой оказать содействие в лечении от ковида.

Вдобавок в черный список он обещал внести тех, кто будет в Новый год принимать участие в массовых мероприятиях, а также бизнесменов, празднества организовывающих.  

ГБ

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