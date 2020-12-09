Хабаровский ОНФ потребовал проверить продажи фальшивых справок о ковиде

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9 декабря 2020, 11:51 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Региональное отделение Общероссийского народного фронта в Хабаровском крае выявило факт продажи поддельных справок об отсутствии коронавирусной инфекции.

Общественниками в рамках всероссийского мониторинга удалось установить, что в регионе можно купить фальшивую справку об отсутствии коронавирусной инфекции.

- Изготовитель справок предлагает на выбор несколько медицинский учреждений в крае. Безусловно за фальшивый документ и в случае если по вине зараженного человека пострадают люди, серьезная ответственность предусмотрена как для изготовителя, так и для предъявителя такой справки. По факту продажи поддельных справок региональное отделение уже направило собранные материалы в правоохранительные и надзорные органы края, - указал руководитель РО ОНФ в Хабаровском крае Юрий Рошка.

В письмах прокурору Хабаровского края Николаю Рябову и начальнику УМВД по региону Дмитрию Ильичеву (имеются распоряжении «Аргументов недели») общественник напомнил, что в соответствии с постановлением правительства Хабаровского края, вылет граждан из краевой столицы в населенные пункты Аяно-Майского, Охотского, Тугуро-Чумиканского районов, а также в Николаевск-на-Амуре осуществляется исключительно при наличии справки об отсутствии у пассажира коронавирусной инфекции. За выдачу фальшивой справки недобросовестная организация просит 1500 рублей, плюс стоимость доставки СДЕКом – 1180 рублей.

- Просим вас проверить факты изготовления и продажи поддельных документов об отсутствии COVID-19, - обратился Юрий Рошка к главам краевых ведомств.