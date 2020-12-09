Департамент финансов: Поправки в проект бюджета нацелены на увеличение расходов соцнаправленности

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9 декабря 2020, 11:29 [ «Аргументы Недели» ]

Поправки в проект бюджета столицы направлены на увеличение расходов социальной направленности. Об этом сообщила пресс-служба департамента финансов Москвы.

«Предлагаемые изменения в проекте бюджета нацелены прежде всего на увеличение расходов социальной направленности. Поддержанными поправками предлагается направить: 5 млрд руб. на увеличение расходов на проведение капитального ремонта медицинских учреждений и приведение их к новому московскому стандарту. Дополнительное финансирование позволит ускорить темп работ и полностью отремонтировать в 2021 году более 40 поликлиник; 1,2 млрд руб. на увеличение ассигнований на оказание специализированной высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования по таким профилям, как сердечно-сосудистая хирургия, онкогематология, травматология и ортопедия, трансплантация органов и тканей; 2,5 млрд руб. на продолжение реализации проекта «Искусство - детям». Средства позволят провести текущий и капитальный ремонт в музыкальных и художественных школах города Москвы, а также приобрести новые музыкальные инструменты», - говорится в сообщении.

Также предлагается направить 1 млрд руб. на проведение ремонтно-реставрационных работ в зрительных залах театров Москвы; 500 млн руб. на увеличение финансирования проекта «Московские библиоцентры» для проведения модернизации, капитального ремонта и оснащения специализированным оборудованием библиотек города Москвы; 500 млн руб. на увеличение ассигнований на организацию отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 750 млн руб. на дополнительное финансирование предоставления технических средств реабилитации и протезно-ортопедических изделий; 1,2 млрд руб. на осуществление социальных выплат безработным гражданам; 1 млрд руб. на поддержку предпринимателей. «Из них 500 млн руб. - на компенсацию расходов на НИОКР и реализацию комплексных инновационных проектов участникам инновационного кластера, 500 млн руб. - субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере креативной индустрии», - отметила пресс-служба.

Кроме этого, 4,98 млрд руб. планируется направить на увеличение финансирования для решения проблем граждан, чьи денежные средства были привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены; 13 млн руб. на проведение научно-исследовательской работы в сфере экологии и устойчивого развития города; 56 млн руб. на усовершенствование функционала онлайн-записи детей в кружки и секции дополнительного образования, улучшение интерфейса поиска кружков; 100 млн руб. на финансовое обеспечение расходов по постановке на кадастровый учет земельных участков многоквартирных домов; 250,6 млн руб. на сохранение объектов культурного наследия при проведении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах.

Как отметила руководитель департамента финансов Елена Зяббарова, при работе в течение года над государственными программами их координаторы учитывали поступавшие предложения депутатов, жителей, мнения профильных экспертов. «Часть отработанных решений уже нашла отражение в первоначально представленном законопроекте о бюджете, часть доработана и представлена в поправках, в том числе с учетом предложений, сформированных в ходе общественного обсуждения законопроекта», - подчеркнула она.

Глава ведомства добавила, что все поддержанные поправки соответствуют основным приоритетам бюджетной политики города. «Увеличивается объем социальных расходов на здравоохранение, культуру, культурное наследие, образование, оказание мер социальной поддержки, решение проблем обманутых дольщиков, а также предусматриваются дополнительные средства на развитие экономического потенциала города», - сказала она.

Ранее комиссия Мосгордумы по экономической и социальной политике в ходе заседания поддержала поправки и рекомендовала принять проект бюджета столицы на 2021-2023 годы во втором чтении с учетом поправок 9 декабря.