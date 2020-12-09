В мурманской больнице пациентов носят на руках

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9 декабря 2020, 11:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Новая газета

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

На протяжении всей пандемии COVID-19 водитель скорой помощи из Мурманска публикует видеосвидетельства реальной коронавирусной ситуации в этом регионе. Последние записи, сделанные его коллегами, можно отнести к разряду шок-контента.

На записи можно увидеть, как из подъехавшей к больнице машины скорой помощи человека выгружают на носилки. У входа в медучреждение нет пандуса, и бригада, накрыв пациента одеялом, с трудом вкатывает его по намерзшим колдобинам в дверь. Внутри помещения нет ничего похожего на приемный покой, это черный ход.

После этого полуобнаженного мужчину начинают перегружать с каталки на пол, на котором лежат мягкие носилки. Затем начинается подъем на второй этаж без лифта по лестнице без перил силами бригады, водителя и грузчика.

Мурманская область получила в этом году миллиард бюджетных рублей на открытие новых коек. Выделенные деньги пошли, в том числе, на создание мобильного госпиталя в Кольском районе. На видео не коронавирусный пациент, но мы можем увидеть, как минздрав организовал антиковидную работу в регионе.

Все происходит в административном корпусе больницы. В апреле в него перевели пациентов паллиативного отделения, которое годом ранее было обустроено в Кольской ЦРБ за 31 миллион рублей. Региональный минздрав отчитался, что по программе «Создание эффективной системы оказания паллиативной медицинской помощи на территории региона» отделение оборудовано согласно всем нормам - с перепланировкой помещений, установкой современной системы обеззараживания воздуха, закупкой современного оборудования. Это единственный хоспис в области.

Еще в апреле этого года родственникам пациентов стали звонить из больницы с предложением забрать близких домой. Депутаты областной думы узнали, что помещение отдано под ковид, и оставшихся пациентов временно переселили в другое, намного менее приспособленное помещение. Под коронавирусный обсерватор отдали и отделение сестринского ухода, которое находилось в соседнем поселке. Больных, страдающих от боли, распустили по домам.

Министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев появился в Думе лишь спустя 7 месяцев. Ранее он рассказывал о «виниловом госпитале» - главном скандале региона времен пандемии. СМИ сообщали о виниловой палатке с медоборудованием, на обустройство которой из федерального бюджета выделили почти миллиард. Мобильный резервный госпиталь (так сооружение называли чиновники) вмещал 700 коек и располагался в 40 км от Мурманска, но так и не открыл двери пациентам. В июне его показали журналистам, а в сентябре начали разбирать.

Причиной невостребованности госпиталя могли стать нарушения правил пожарной безопасности, обнаруженные в проекте специалистами: сооружение имело пятый, самый низкий, класс огнестойкости, а такие строения не предназначены для постоянного нахождения людей. Палатка была собрана из материалов класса КМ5 (это материалы сильногорючие, легко воспламеняющиеся, чрезвычайно токсичные и с высокой дымообразующей способностью). Губернатор Андрей Чибис уверял, что претензии пожарных удалось снять, а госпиталь разбирается за ненадобностью - вроде как, строили его на крайний случай, который так и не наступил.

Коллапс, в котором находилась медицина области к началу пандемии, мог быть компенсирован федеральным финансированием. Оно требовалось на оснащение ковидной больницы. Большой, многопрофильной, которая не только лечила бы коронавирусные пневмонии, но и оказывала бы экстренную помощь, например, при инфарктах, инсультах, травмах и кровотечениях пациентам с положительным ковид-тестом. И больница, годная под переоборудование, была на примете - как раз на 700 коек. Она бы спасла другие больницы региона от превращения в сплошную «красную зону», а больных - от нехватки мест. Для ее оснащения нужно было чуть менее миллиарда. Но миллиард выбили у Москвы совсем под другое.

В настоящее время практически через все больницы региона проходят «ковид-положительные» пациенты. Зачастую инфекция выявляется уже в процессе лечения от других заболеваний в общей палате. Соседи по палате заражаются и умирают. Коек не хватает, людей возят на скорой из Североморска в Апатиты, за 200 с лишним километров. Под ковидные койки отданы крайне востребованные, ключевые отделения: лучший в области роддом, кардиохирургия, паллиативное отделение. Их пациентов перевозят в другие корпуса, где они находятся в условиях – «какие уж получились». Организаторам здравоохранения в области все это прогнозировали эксперты. Но те пошли своим путем.