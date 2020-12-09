В Челябинске возложили венки к памятнику героями-интернационалистам
9 декабря 2020, 10:46[ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]
9 декабря в России отмечают День героев отчества. В честь праздника власти, депутаты и общественники возложили венки к памятнику воинам-интернационалистам, погибшим в вооруженных конфликтах.
Сегодня на Алее Славы в Челябинске собрались представители власти, Законодательного Собрания региона, общественных организаций.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подчеркнул, что южноуральцы гордятся своими земляками, удостоенных высших наград нашей Родины.
«Нам есть кого вспомнить, о ком рассказать, на кого равняться, – сказал Алексей Текслер. – Мы бережно храним память павших и чествуем тех Героев, кто сегодня служит живым примером для подрастающих поколений. Спасибо за ваш подвиг», – сказал Алексей Текслер.
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