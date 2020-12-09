700 миллионов рублей похищено в Росгвардии при закупке обмундирования, а виновных «пока нет»

Аргументы Недели → Общество 13+

9 декабря 2020, 10:35 [ «Аргументы Недели» ]

В Росгвардии обнаружены крупные хищения при закупке обмундирования. В основу уголовного дела легли материалы службы безопасности самой Росгвардии. Только вот дело есть - а виновных "пока нет".

Речь идёт об отработанной годами проверенной схеме – покупке формы низкого качества по завышенной цене от единственного поставщика. Ущерб от мошеннической схемы за два года составила почти 700 млн рублей. Курировал поставки бывший замглавы Росгвардии Сергей Милейко.

После создания Росгвардии в 2016 году предполагалось, что закупки будут идти через открытые конкурсы. Но, по словам источников газеты «Коммерсантъ», первый замглавы Сергей Меликов и замдиректора по тыловым вопросам Сергей Милейко смогли обойти это требование, и почти все тендеры по одежде были переданы фигурирующему сейчас в деле «Спецшвейснабу».

Уголовное дело удалось завести, однако официальный представитель ведомства Валерий Грибакин сообщил ТАСС, что фигурантов в нем пока нет.