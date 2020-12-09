Сергунина рассказала о создании в Москве нового онлайн-сервиса для предпринимателей

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9 декабря 2020, 09:24 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Бесплатный сервис «Инвестиционная упаковка проекта», который позволит технологическим проектам разработать презентацию и план продвижения и представить свой продукт потенциальным инвесторам, запустили в столице. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Московский инновационный кластер, подведомственный департаменту предпринимательства и инновационного развития, запустил на платформе i.moscow бесплатный сервис «Инвестиционная упаковка проекта», - говорится в сообщении.

Отмечается, что Московский инновационный кластер подготовит для предпринимателей календарь мероприятий и встреч с инвесторами, которые помогут привлечь финансирование и поспособствуют выходу на другие рынки.

«Новый сервис решает одну из важнейших задач технологических стартапов - привлечение средств. Для этого проект нужно сделать инвестиционно привлекательным: определить целевую аудиторию и конкурентные преимущества, подготовить финансовую модель. Участникам в течение трех месяцев будут помогать с продвижением в инвестиционном сообществе», - приводятся в материале слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

По ее словам, для стартапов будет разработана инвестиционная презентация и финансовая модель. Затем их представят инвестиционному комитету, состоящему из аккредитованного пула инвесторов, научных, технических и инвестиционных экспертов, а также Агентству инноваций Москвы и Московскому экспортному центру.