В Бурятии задержали заместителя председателя правительства республики
9 декабря 2020, 09:21[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
Глава Бурятии Алексей Цыденов назвал «крайне неприятной ситуацией» задержание заместителя председателя правительства республики Алексея Мишенина.
По информации властей, обыски проводила ФСБ, действия оперативников предварительно связаны с работой Новосибирского авиаремонтного завода, где чиновник работал ранее.
По словам Цыденова, претензии, которые ему предъявляются, связаны с 2016 годом и работой Новосибирского авиаремзавода. Хотелось, чтобы следствие полностью во всем разобралось и по итогам выяснилось, что он ни при чем и остался чист.
«Если выяснится, что он преступил закон, перед законом все равны», – заявил глава Бурятии.
Он также отметил, что «будем смотреть, как дело развивается, а сами будем идти дальше».
Ранее сообщалось, что Бурятия стала первым в России регионом, где власти решились на повторный локдаун.
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