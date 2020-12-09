В Бурятии задержали заместителя председателя правительства республики

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9 декабря 2020, 09:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Алексей Мишенин. Фото: сайт правительства Бурятии

Глава Бурятии Алексей Цыденов назвал «крайне неприятной ситуацией» задержание заместителя председателя правительства республики Алексея Мишенина.

По информации властей, обыски проводила ФСБ, действия оперативников предварительно связаны с работой Новосибирского авиаремонтного завода, где чиновник работал ранее.

По словам Цыденова, претензии, которые ему предъявляются, связаны с 2016 годом и работой Новосибирского авиаремзавода. Хотелось, чтобы следствие полностью во всем разобралось и по итогам выяснилось, что он ни при чем и остался чист.

«Если выяснится, что он преступил закон, перед законом все равны», – заявил глава Бурятии.

Он также отметил, что «будем смотреть, как дело развивается, а сами будем идти дальше».

Ранее сообщалось, что Бурятия стала первым в России регионом, где власти решились на повторный локдаун.