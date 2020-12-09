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9 декабря 2020, 09:19 [ «Аргументы Недели», Игорь ПРИЛУКИН ]

Фото: cоцсети

В преддверии ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина в нашу редакцию обратились сельские труженики АО «Колос» Динского района с просьбой озвучить их проблему главе государства: «У нас осталась только одна надежда — на Путина!»

«Вот уже долгие семь лет мы бьемся за свои права, но нас не слышит ни власть, ни правоохранители. В Динском районе в 2013 году земли СПК „Колос” оказались в АО „Воронцовское”. Мы уверены, что это было сделано мошенническим путем. Именно так мы расцениваем действия определенного круга лиц, имевших отношение к этому делу.

В частности, в деле есть протокол несостоявшегося собрания участников общедолевой собственности — земельного участка с кадастровым номером 23:07:0104000:192, на основании которого органы Росреестра по Динскому району осуществили регистрацию права аренды земельного участка на пятнадцать лет за АО „Воронцовское”. Регистрацию эту мы считаем незаконной, поскольку протокол собрания был сфабрикован. Подозрения в заинтересованности по переходу земли в аренду АО „Воронцовское” у нас имеются в отношении бывшего сотрудника Управления ФСБ по Краснодарскому краю Тарасенко и чиновника Нововеличковской сельской администрации Петрова.

После передачи в аренду была реализована схема в отношении урожая СПК „Колос” на сумму 150 млн рублей, в том числе и кормовых культур, что привело в дальнейшем к полному уничтожению отрасли животноводства в СПК „Колос” (ликвидация трех молочно-товарных ферм с поголовьем 1500 голов), а также ликвидации личных подсобных хозяйств сотрудников СПК „Колос”.

Необходимо не только вернуть собственность людям, но и наказать по закону тех, кто виновен в ее выводе.

За прошедшие семь лет мы уже написали сотни заявлений во все инстанции. Мы считаем, что в действиях причастных к отъему земель лиц есть признаки деяний, которые должны вести к уголовной ответственности. У нас имеется большое количество доказательств, которые могут подтвердить нашу позицию: документы, показания свидетелей, в том числе бывшего собственника АО „Воронцовское” Олега Кирьяна, который неоднократно следователям и прокурорам пояснял, как земля оказалась переведена на АО „Воронцовское”. Незаконность этого деяния фактически подтвердили следователи 1-го ГСУ СК РФ, возбудив в отношении Петрова уголовное дело, но заместитель Генерального прокурора по ЮФО Андрей Кикоть своим указанием прекратил уголовное преследование Петрова. В результате чиновник не был подвергнут ответственности. Также следователи 1-го ГСУ СК ФР в постановлении о возбуждении уголовного дела отразили роль во всём этом сотрудника ФСБ Тарасенко. Материалы по нему были направлены в Военный следственный отдел по Краснодарскому гарнизону, но военные следователи отказываются возбуждать уголовное дело в отношении теперь уже бывшего сотрудника ФСБ, очередное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела вынесено 30 октября.

„Люди считают, что причина этого может заключаться в высоких связях бывшего сотрудника спецслужб, который теперь еще и стал крупным землевладельцем в Динском районе Краснодарского края. Имея такие большие финансовые возможности, несложно предположить, что он мог подмять под себя местных правоохранителей и прокуроров”, — говорится в обращении к Владимиру Путину.

Ситуация с хищением земли СПК „Колос”, находящаяся уже в четвертом круге судебного разбирательства, если не сказать ада, хорошо известна нашим читателям. И не только им. Многочисленные публикации в рамках журналистского расследования вместе с сопроводительными письмами отправлялись в компетентные инстанции — от Прокуратуры Динского района до Генерального прокурора РФ, от администрации муниципалитета до властей региона и президента России. В своих обращениях пайщики СПК „Колос” подробно описывают, как более шестисот граждан в один день были лишены своего законного права на землю. И во всех обращениях пайщики пишут, что подозревают в контроле над ситуацией и над самими землями человека с конкретной фамилией — Тарасенко. Точку в этой афере должен был поставить Четвертый кассационный суд, но по каким-то непонятным причинам судьи Е. К. Фрид, Ю. Ю. Грибанов и В. Ю. Брянский 10 сентября 2020 года рассмотрели гражданское дело по исковому заявлению Н. Н. Пивовара к АО (СПК) „Колос” и другим и вынесли вердикт прямо противоположный апелляционному постановлению, фактически признав спорную землю „законным” активом захватчиков.

Пайщики АО „Колос” намерены обжаловать этот судебный акт в Верховном Суде РФ, одновременно направив обращение на имя председателя Четвертого кассационного суда Алексея Шишкина с просьбой обратить пристальное внимание на судей кассационной инстанции.

На протяжении всех лет, что мы занимаемся этим делом, представители АО „Воронцовское” занимали молчаливую позицию. Возможно, полагая, что длительная борьба и многочисленные отказы правоохранительных и судебных структур, которые сельские труженики получали с завидной регулярностью, измотают людей и они смирятся со своим положением. Но оказалось, что за свои права сотни простых жителей Динского района готовы идти до конца. И тогда прозвучал вынужденный ответ.

В октябре этого года вышел материал, посвященный рассмотрению жалобы бывшего сотрудника ФСБ Тарасенко в Краснодарском гарнизонном суде, в которой заявитель возмущался тем, что органы военной прокуратуры отменили постановление военного следователя от 26 декабря 2019 года, которым было отказано в возбуждении уголовного дела по Тарасенко. А там был целый букет статей: фигуранта подозревали в вымогательстве, злоупотреблении должностными полномочиями, получении взятки, фальсификации доказательств.

Журналисты присутствовали на этом процессе в Краснодарском гарнизонном военном суде, в отличие от самого гражданина Тарасенко. Стоит заметить, что первое, о чем ходатайствовал перед судом представитель интересов бывшего сотрудника спецслужб, было предложение о проведении закрытого заседания, без прессы. Мотивировка: якобы в процессе рассмотрения будут оглашены какие-то секретные данные о самом Тарасенко и членах его семьи. Судья отказал, но здесь требуется небольшое отступление. Дело в том, что в своей жалобе на решение, о котором идет речь, гражданин Тарасенко указал все свои регалии, награды и благодарности, полученные за годы службы, и никакого секрета из этого не делал.

Не будем описывать все перипетии того рассмотрения — скажем только о результате: судья отказал в удовлетворении жалобы гражданина Тарасенко, поддержав позицию военного прокурора. Тем самым проверка по заявлению о его причастности или непричастности к уголовным преступлениям продолжилась.

Такое решение не устроило гражданина Тарасенко, и он его обжаловал в вышестоящую инстанцию — Южный окружной военный суд. Рассмотрение жалобы состоится в пятницу, 11 декабря.

Вместе с тем за временной промежуток между предыдущим решением и будущим рассмотрением кассационной жалобы произошло значимое событие. По результатам дополнительной проверки военные следователи по Краснодарскому гарнизону 30 октября снова отказали в возбуждении уголовного дела в отношении гражданина Тарасенко.

— Очередной отказ в возбуждении уголовного дела в отношении Тарасенко — это результат того, что никто ничего не проверял. Это наше мнение. Если сравнить все отказы военных следователей, которые мы получаем, то они словно списаны один с другого. Создается ощущение, что документы просто копируют, печатают и ставят актуальную дату. Естественно, мы обжалуем этот отказ и в суде, и у Генерального прокурора РФ. Более того, письма о незаконном, на наш взгляд, решении следователя уже направлены в инстанции вплоть до Генерального прокурора РФ и президента России. В то же время сам факт того, что Тарасенко обратился в суд с жалобой на органы военной прокуратуры говорит о многом. До этого он просто не обращал на нас внимания. Можно предположить, он считал, что простые труженики, хоть их и более полутысячи, не смогут противостоять его возможностям. Теперь же, я полагаю, а со мной согласны все пайщики АО „Колос”, своими активными действиями и непреклонной позицией в поисках справедливости мы вынудили Тарасенко лично выйти из тени, — рассказывает представитель собственников земли в границах АО „Колос” Петр Стародуб. — Сейчас Тарасенко, если читать его жалобы, позиционирует себя как человека, много лет служившего Родине, незаконно обвиняемого в уголовщине. Но мы считаем, что, несмотря на полученные награды и признанные заслуги, жизненный путь сотрудника ФСБ Тарасенко требует самого пристального внимания со стороны правоохранительных органов. Как минимум потому, что значительная часть обычных людей в своих обращениях по поводу совершенных в отношении них незаконных действий называют его фамилию.

Очередной отказ в возбуждении уголовного дела против гражданина Тарасенко всколыхнул людей. Даже те, кто всё это время стоял в стороне, надеясь, что правда восторжествует без их участия, поняли, что надо действовать. Это привело к тому, что всё больше и больше людей обращаются в правоохранительные органы с заявлениями, в которых указывают, когда, каким образом и насколько сильно они пострадали. И во всех заявлениях та же фамилия.

Одним из ключевых свидетелей против Тарасенко является Олег Кирьян, бывший собственник АО „Воронцовское”. Если судить по его многочисленным свидетельским показаниям в судах и правоохранительных органах, именно действия Тарасенко привели к тому, что СПК „Колос” лишился своей земли, а сам Кирьян лишился всей своей собственности.

— Когда меня понуждали отдать всё мое имущество и собственность, в ход шли самые различные методы — от запугивания до фабрикования уголовных дел. Например, чтобы окончательно заставить меня, в ноябре 2014 года была нанята частная охранная фирма, которая захватила мое предприятие и изъяла все финансовые документы. Меня не пускали на свое же предприятие, затем мне принесли на подпись документы и сказали: подпиши, иначе пойдешь в тюрьму, вопрос по тебе, мол, уже решен, — говорит Олег Кирьян. — Военным следователям я представил доказательства, что за несколько лет у меня забрали двести миллионов рублей, мое предприятие АО „Воронцовское” и всю недвижимость. Как это всё происходило, подробно пояснил следователям. Выгодоприобретатели от этой преступной схемы тоже всем известны. И я по-прежнему придерживаюсь мнения, что около десяти тысяч гектаров земли, ранее принадлежавших СПК „Колос” и мне, сейчас контролирует Тарасенко через подставных лиц. Сам же Тарасенко военным следователям заявляет, что живет только на военную пенсию.

Кажется, что вся ситуация лежит на поверхности, но никаких уголовных дел, расследований, приговоров суда нет и в помине. А ведь пострадавшим себя считаю не я один — сотни людей. И сразу возникает вопрос: почему в данной ситуации наши правоохранители так снисходительны? У меня и всех, кто много лет борется с теперешними хозяевами АО „Воронцовское”, сложилось четкое убеждение, что за всем этим стоят высокие покровители, которые пока еще пытаются оставаться в тени, но придет и их время».

Наше дело продолжает обрастать подробностями, свидетелями, пострадавшими. Но не только этим оно интересно. Наблюдается очень четкая закономерность, которая тоже становится традицией. Когда людям удается достучаться до высших инстанций в лице Генерального прокурора РФ, Председателя Следственного комитета Российской Федерации или еще выше, до президента страны, то незамедлительно следует реакция и назначается проверка по причастности или непричастности гражданина Тарасенко к уголовным преступлениям. Потом шум стихает, ситуация спускается по подследственности в округ или край и следует очередной отказ в возбуждении уголовного дела. До следующего грозного окрика сверху. Не пора ли поставить точку по закону?

— Бывший сотрудник ФСБ Тарасенко позиционирует себя чуть ли не безвинной жертвой клеветников «Колоса». Сомнительна данная версия. Вряд ли бы сотни людей преклонного возраста годами стучались во все двери с указанием на одно и то же лицо как виновника их бед. Просто не хотят как следует проверить, докопаться до сути. Неужели никто не может изменить эту ситуацию? У нас осталась одна надежда — на Владимира Владимировича Путина, — говорит Петр Стародуб.

P. S. В ближайшее время в редакции «Аргументов недели» состоится пресс-конференция для региональных и федеральных СМИ, на которой пайщики АО «Колос» и их представители расскажут о том, как они лишились возможности распоряжаться собственностью, и о борьбе за свои права.

Многочисленные публикации в рамках журналистского расследования вместе с сопроводительными письмами отправлялись в компетентные инстанции — от Прокуратуры Динского района до Генерального прокурора РФ, от администрации муниципалитета до властей региона и президента России.