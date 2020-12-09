Последствия ледяного дождя во Владивостоке

Аргументы Недели → Общество 13+

9 декабря 2020, 08:06 [ «Аргументы Недели. Владивосток», Сергей СЕМЁНОВ ]

Дождь

Приморье входит в 4-ю климатическую зону. Но климат меняется, и если ледовый форс-мажор повторится, край нужно переводить в другую зону, что решается исключительно на уровне правительства. Это позволит получить финансирование на перепроектирование сетей и более надёжное оборудование для отрасли, поясняет директор компании «Приморские электрические сети» Сергей Чутенко.

Однако, помимо проблемы техногенного характера есть и другая. Как рассказал руководитель «Приморских электрических сетей» депутата Госдумы Виктору Пинскому, энергетическая отрасль края нуждается в грамотных, квалифицированных кадрах, а их не хватает. И это, в первую очередь, определяется уровнем заработной платы, о необходимости увеличения которой неоднократно заявлял отраслевой профсоюз.

- Сто сорок восемь вакансий в «Приморских электрических сетях» сегодня. Люди не торопятся их занимать, особенно в краевом центре, где можно найти более безопасную и высокооплачиваемую работу. Электромонтёры шестого разряда, например, получают около пятидесяти тысяч, но при поступлении на работу выше третьего разряда, как правило, не даётся, а это примерно тридцать тысяч рублей на руки, – говорит председатель Приморской организации Всероссийского Электропрофсоюза Михаил Антипенко.

По его словам, дело не только в достойной зарплате, но и в качестве подготовки кадров. Сегодня электромонтёр должен хорошо разбираться в физике, технологии, уметь читать технические документы. Проблема привлечения кадров есть, и с ней нужно больше работать.

Сергей Чутенко также обратил внимание депутата российского парламента на необходимость иметь резервные источники энергии, и не только для объектов социальной сферы, но и для жителей. Это, безусловно, требует больших средств.

- Сегодня с основным объёмом работы мы справились, но есть долгосрочные вещи – дальнейшие ремонтные работы требуют капитальных вложений, на это нужно найти финансирование, потому что из тарифа дополнительных средств не взять. В любом случае, после устранения всех аварийных порывов нужно будет ещё раз проинспектировать все объекты энергетики и разработать план дальнейшего развития отрасли, – отметил руководитель «Приморских электрических сетей», сообщает Федерация профсоюзов Приморского края.