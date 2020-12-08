Южноуральский врач назвала самые частые способы заражения COVID-19

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8 декабря 2020, 21:33 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Людмилы Ковалевой («Южноуральская панорама»)

По мнению врача-гематолога отделения гематологии городской больницы № 2 Магнитогорска Олеси Топчий, чаще всего южноуральцы заражаются коронавирусом от родственников и коллег, а не в общественном транспорте.

«Соблюдать меры предосторожности нужно всегда. Но, судя по практике, у меня складывается впечатление, что большинство случаев заражения – это все-таки внутрисемейные и внутриколлективные вспышки. Но заражение в транспорте исключать нельзя», – подчеркнула Олеся Топчий в беседе с корреспондентом «Губернии».

Напомним, ранее о частых случаях заражения коронавирусом в общественном транспорте рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По словам экспертов, в транспорте необходимо обязательно носить медицинскую маску и перчатки, если возможно – соблюдать дистанцию.

Полезную информацию и рекомендации врачей о реабилитации после коронавируса можно узнать в проекте «Губернии» #ПобедиКорону.