Южноуральский врач назвала самые частые способы заражения COVID-19
8 декабря 2020, 21:33[ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]
По мнению врача-гематолога отделения гематологии городской больницы № 2 Магнитогорска Олеси Топчий, чаще всего южноуральцы заражаются коронавирусом от родственников и коллег, а не в общественном транспорте.
«Соблюдать меры предосторожности нужно всегда. Но, судя по практике, у меня складывается впечатление, что большинство случаев заражения – это все-таки внутрисемейные и внутриколлективные вспышки. Но заражение в транспорте исключать нельзя», – подчеркнула Олеся Топчий в беседе с корреспондентом «Губернии».
Напомним, ранее о частых случаях заражения коронавирусом в общественном транспорте рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
По словам экспертов, в транспорте необходимо обязательно носить медицинскую маску и перчатки, если возможно – соблюдать дистанцию.
Полезную информацию и рекомендации врачей о реабилитации после коронавируса можно узнать в проекте «Губернии» #ПобедиКорону.
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