Собянин присвоил наименования четырем строящимся станциям БКЛ метро

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8 декабря 2020, 17:57 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, которым присвоил наименования четырем станциям Большой кольцевой линии метро. Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства города.

«Принято решение о присвоении наименований четырем строящимся станциям Большой кольцевой линии Московского метрополитена. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Собянин», - говорится в сообщении.

Новые наименования получили станции: «Новаторская» (рабочее название «Улица Новаторов») - расположена вдоль ул. Новаторов вблизи примыкания к Ленинскому проспекту, является пересадочной на строящуюся Троицкую линию метро; «Карамышевская» (рабочее название «Улица Народного Ополчения») - расположена вблизи пересечения проспекта Маршала Жукова с ул. Народного Ополчения; «Мневники» - расположена на территории Мневниковской поймы вблизи Карамышевской набережной; «Терехово» - расположена на территории Мневниковской поймы в районе бывшей деревни Терехово.