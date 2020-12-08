В Москве появится информационная система записи к ветеринару и поиска пропавших животных

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8 декабря 2020, 17:54 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Мэр Москвы Сергей Собянин одобрил создание информационной системы для записи к ветеринару и поиска пропавших животных. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства города.

«Электронные услуги становятся все более востребованными у москвичей и постепенно распространяются на самые разные сферы жизни столицы, включая ветеринарию. Постановление об утверждении порядка работы «Ветеринарной автоматизированной системы» подписал мэр Москвы Сергей Собянин», - говорится в сообщении.

Как отмечается, «ВетАС» - информационная система правительства столицы, которая предназначена для автоматизации деятельности комитета ветеринарии Москвы и подведомственных ему организаций, а также для предоставления электронных услуг записи к ветеринарному врачу и поиска потерявшихся домашних животных.

Основными функциями являются: автоматизация процессов приема животных в государственных ветеринарных клиниках Москвы; ведение электронных амбулаторных карт животных; обеспечение электронной записи; учет и регистрация животных в электронном виде; уведомление владельцев животных о плановых вакцинациях и регистрации животных; предоставление владельцу амбулаторных карт в личном кабинете на Портале государственных услуг Москвы; ведение реестров ветеринарных учреждений, ветеринарных специалистов, предоставляющих ветеринарные услуги в Москве, приютов и прививочных пунктов; контроль своевременного проведения обязательных профилактических ветеринарных мероприятий (вакцинации и другое).

«Информирование владельцев животных о плановых профилактических и противоэпизоотических мероприятиях, а также о мероприятиях в части идентификации и учета животных производится с помощью электронной почты, SMS-сообщений и личного кабинета на портале mos.ru. При отсутствии у животного обязательной вакцинации ИС «ВетАС» направит владельцу соответствующее уведомление», - уточняется в материалах.

Также указано, что в «ВетАС» ведется реестр приютов для безнадзорных животных. Туда вносится информация обо всех поступивших питомцах.

«Если у отловленного животного есть идентификационный номер (чип или № клейма) и животное ранее было внесено в ИС «ВетАС», то специалист может узнать контактные данные владельца животного и сообщить о нахождении животного хозяину», - поясняется в сообщении.

На сегодняшний день к системе подключено 26 государственных ветеринарных учреждений, работают более 700 специалистов государственной ветеринарной службы Москвы. Всего в систему внесены сведения о 618 тыс. 23 животных.