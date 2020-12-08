В Татарстане глава исполкома застрелил женщину, перепутав ее со зверем, который несколько месяцев обворовывал жителей деревни

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8 декабря 2020, 19:41 [ «Аргументы Недели» ]

В Татарстане глава исполкома застрелил женщину, перепутав её с лисой. Он рассказал, что устроил засаду на зверя, который несколько месяцев терроризировал жителей деревни, таская кур.

Семье Валиулиных из Кайбицкого района надоело терпеть лису, которая стала ходить к ним на участок за курами, и поэтому на животное пожаловались в местный исполком. В результате вызвался помочь 52-летний глава Кулангинского сельского поселения Фидаиль Нигматзянов.

Вечером 7 декабря он пришёл к Валиулиным, устроил в огороде засаду на зверя, а затем дважды выстрелил — чиновник думал, что в лису. На деле это оказалась Диляра Валиулина, которая надела на голову налобный фонарик и вышли из дома в сарай. Женщину доставили в больницу, где она и скончалась от кровопотери.

"Прокуратура Кайбицкого района взяла на контроль расследование уголовного дела в отношении главы Кулангинского сельского поселения, которого подозревают в причинении смерти по неосторожности 38-летней местной жительнице", - сказал журналистам старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.

Сам Нигматзянов рассказал, что принял блеск тусклого фонаря за глаза зверя. Сейчас следователи проводят проверку.