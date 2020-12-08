Вирусолог поспорил с учеными о пике заболеваемости коронавирусом

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8 декабря 2020, 17:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

Фото: pixabay.com

Ученые из Санкт-Петербурга подсчитали, что пик заболеваемости COVID-19 придётся в Москве на 10-12 декабря, а в Санкт-Петербурге – на 16 декабря.



Вирусолог Михаил Щелканов не согласился с этими подсчетами и предположил, что в Москве максимальное число заболеваемости наступит в январе. Немаловажную роль сыграют новогодние праздники. По его словам, ученые вывели свои подсчёты исходя из тех условий, которые сохраняются в социуме, но они могут резко поменяться в связи с новогодними каникулами и праздниками.



Также он сделал свой прогноз пика заболеваемости.



«Не нужна никакая математическая модель, чтобы понять, что ежегодно пик острых респираторных заболеваний приходится на конец зимних праздников. И я думаю, что 2021 год не станет исключением. Пик заболеваемости ОРЗ и в 2021 году придётся примерно на вторую неделю после зимних каникул, то есть примерно на 20-е числа января. И поскольку новый коронавирус стал одним из элементов сезонного подъёма заболеваемости, то пик нам надо ждать в январе. Потом дело пойдёт на спад. А там уже, надеюсь, и масштабное производство вакцины подоспеет», - резюмирует вирусолог.