Новые санкции правительства Латвии привели к ограблению

В Латвии в силу вступили новые правила от премьер-министра Кришьяниса Кариньша: в выходные и праздничные дни алкоголь, сигареты и другие товары купить будет нельзя! Эти правила вступили в силу 5 декабря. Не все латвийцы «поняли» и «приняла» новые правила…
В субботу, когда новые правила премьер-министра Латвии, начали свое «восхождение», двое мужчин ограбили продуктовый магазин в районе Латвии. Они распылили в лицо продавцу перцовый газ и украли сигареты.
Дело происходило так…
Один из мужчин, вооружившись газовым баллончиком, спрятался у служебной двери магазина, где дождался продавца и напал.
Произошла драка. Во время нее продавщица не сдавалась, пыталась закрыть собой вход в магазин. Тогда на помощь первому мужчине пришел его подельник.
Итог! В общей сложности, мужчины забрали пачки сигарет 230 разных марок. Ущерб составил 800 евро.
Как стало известно, злоумышленники просто вломились в магазин и, конечно, сигнализация сработала. Сотрудники полиции, прибывшие на место в большом количестве, зафиксировали следы инцидента в магазине.
Похитителей не нашли.
Сложно представить, а что будет в районах Латвии в канун Рождества и Нового года?