Новые санкции правительства Латвии привели к ограблению

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8 декабря 2020, 17:09 [ «Аргументы Недели», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Премьер-министр Кришьянис Кариньш, фото соцсети

В Латвии в силу вступили новые правила от премьер-министра Кришьяниса Кариньша: в выходные и праздничные дни алкоголь, сигареты и другие товары купить будет нельзя! Эти правила вступили в силу 5 декабря. Не все латвийцы «поняли» и «приняла» новые правила…

В субботу, когда новые правила премьер-министра Латвии, начали свое «восхождение», двое мужчин ограбили продуктовый магазин в районе Латвии. Они распылили в лицо продавцу перцовый газ и украли сигареты.

Дело происходило так…

Один из мужчин, вооружившись газовым баллончиком, спрятался у служебной двери магазина, где дождался продавца и напал.

Произошла драка. Во время нее продавщица не сдавалась, пыталась закрыть собой вход в магазин. Тогда на помощь первому мужчине пришел его подельник.

Итог! В общей сложности, мужчины забрали пачки сигарет 230 разных марок. Ущерб составил 800 евро.

Как стало известно, злоумышленники просто вломились в магазин и, конечно, сигнализация сработала. Сотрудники полиции, прибывшие на место в большом количестве, зафиксировали следы инцидента в магазине.

Похитителей не нашли.

Сложно представить, а что будет в районах Латвии в канун Рождества и Нового года?