Коммунальщики вынуждены заказывать самолет, чтобы доставить граждан Киргизии - москвичи не хотят быть дворниками

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8 декабря 2020, 17:03 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Global Look Press

Информация о том, «Жилищник» одного из самых престижных столичных районов зафрахтовал целый самолет для вывоза из Киргизии дворников-гастарбайтеров, невольно вызывает ухмылку. Но ничего смешного – жители столицы не хотят подметать улицы, приходится обращаться за помощью к мигрантам, которые еще в начале пандемии уехали домой и не могут вернуться из-за отсутствия регулярного авиасообщения.

О спецрейсе для дворников из Киргизии рассказал председатель профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов в эфире телеканала «Москва-24»: «Вот приходит к нам ГБУ Жилищник Таганского района, говорит, помогите, пожалуйста, не хватает 500 дворников. Так не хватает, что мы даже зафрахтовали самолет, и вот он полетит в Бишкек…»

В чем же дело? Зарплату потенциальным дворникам в Таганском районе предлагают неплохую: от 45 тыс. в месяц. Столько не получают многие выпускники лучших вузов страны. Если верить объявлению с вакансиями, рады всем желающим, предлагают официальное оформление и даже бесплатное жилье. Но никто не идет. По словам самого Каримова, москвичи считают, что дворник – это социальное дно, «ни одна девушка не полюбит уборщика снега». Так что, дело, судя по всему, не в зарплате, и никакие улучшения условий труда проблему не решат. Вот и приходится возить мигрантов спецрейсами. Правда, некоторые политики и общественные деятели считают, что лучше бы обратили внимание на жителей регионов нашей страны, но, может, и они не хотят брать в руки метлу?