Президент Латвии: У людей, которые умерли от ковида, конечно, Рождества не будет
8 декабря 2020, 16:57[ «Аргументы Недели», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]
Президент Латвии Эгилс Левитс, выступая на государственном ТВ, сказал фразу, которая стала «крылатой» и вызвала насмешки у латвийцев.
«Самой большой мотивацией для людей, конечно, является не заболеть, а в худшем случае не умереть. У тех людей, которые умерли от ковида, конечно, Рождества не будет», - заявил президент Латвии.
Интересно, но в этой же речи г-н Левитс отметил, что политики в кризисное время должны хорошо оценивать свои высказывания, а когда нужно, то и промолчать. Президент страны заявил, что за «нехватку дисциплины речи» можно требовать отставки министров.
Как отреагировали на речь Эгилса Левитса латвийцы?
Валдис: «Все! Раз уж наш стал заговариваться – конец близок!»
Марис: « А у тех, кто скончался от инфаркта… есть шанс встретить Рождество? Актуальный вопрос…»
Анда: «Я все, конечно, понимаю… Простите. Но это палата №6. Наполеону разрешили говорить!»
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