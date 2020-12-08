Мэр Вентспилса: Такие решения принимать нельзя!

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8 декабря 2020, 16:16 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Мэр Вентспилса Айвар Лембергс, фото соцсети

Мэр Вентспилса Айвар Лембергс высказал свое мнение о решениях нынешнего правительства Кришьяниса Кариньша: «Так же нельзя!»

«Сообщается, что в связи с коронавирусом правительство Кариньша потратило миллиард евро. 340 миллионов потрачено не на народ, а на принадлежащие государству компании – airBaltic, аэропорт «Рига», «Латвийское воздушное сообщение», «Латвийская железная дорога». Так ведь нельзя вопросы решать. Более трети бюджета отдано на капитальные общества министра сообщения, чтобы спасти их от банкротства. Коронавирус не затронул железную дорогу, которая страдает потому, что латвийское правительство выпросило американские санкции, например, для Латвийского государственного порта. Идиоты! Можете себе представить, что американцы попросили латвийское правительство ввести санкции против хьюстонского порта? Вы можете представить, что Трамп звонил Кариньшу и говорил: «Слушай, введи санкции, поскольку мэр Нью-Йорка – неправильный мэр! Нечто подобное можно представить?», - вопрошает г-н Лембергс.