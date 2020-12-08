В приморском коронавирусном госпитале в палатах +10 градусов

Аргументы Недели → Общество 13+

8 декабря 2020, 16:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Новая газета

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

В ковидном госпитале при Центральной городской больнице Дальнегорска в Приморье по ночам в палатах +10 градусов. Больные лежат полностью одетые, в шапках, и укутавшись в одеяла. Пациенты сообщают, что проблемы с отоплением в отделениях больницы уже не первый год.

По Приморью уже больше месяца катится вторая волна COVID-19, каждые сутки выявляют по 220–230 заразившихся. В помощь приморским медикам приехали четыре врача и три медсестры из Читы. Люди в этой больнице лежат не только из Дальнегорска, но и из близлежащих районов. Коек существенно не хватает, в здании нет лифтов.

На видео пациентка рассказывает, как выглядит ее кровать с панцирной сеткой и скукоженным матрасиком, показывает ободранные стены. Розеток в палатах нет, приходится тянуть удлинители, обогреватель не справляется.

Еще одна женщина возмущается, что пока в приморском городке замерзают люди, вся страна следит за отставкой Чубайса:

«Расстрелять надо! У них *** [блин] проблема, какой пост он будет занимать! Да нам глубоко фиолетово! До смешного доходит, глобальные вопросы решают: куда Чубайса им деть?! Вот сюда на кровати к нам его дайте!»

«Нас привезли в четверг в этот холодильник, тут я еще больше заболела. Мы все, чахлики, шли пешком на третий этаж — на втором реанимация, приемный покой, где была терапия, а на третьем — ковидный центр. Посмотрите на эти батареи. Все ледяные. Когда сюда зашли, сказать, что мы *** [охренели], — ничего не сказать. Пришел какой-то мужик в белом одеянии, пальцем ткнул в эти батареи, сказал, что он за это отвечает… В пятницу пришли, дали нам казенную грелку и эту [фигню] пластиковую [занавески] повесили на дверь. Напротив — сестринский пост, но медсестры там нет и в помине. Вот коридор, неописуемый. Холл, в котором собачий холод. Пианино — ну я не знаю, похоронный марш, наверное, играть, что еще можно?», - описывает обстановку еще одна пациентка.

Автор видео предлагает положить на больничные кровати губернатора Кожемяко, главврача Романа Полякова, министра здравоохранения Анастасию Худченко.

«Я удивляюсь, как можно ненавидеть свой народ, чтобы нас вот так вот лечить», - недоумевает она.

Пациенты сообщают, что проблема с теплом в разных отделениях Дальнегорской ЦГБ существует уже не первый год.

«Это было в нашей больнице всегда, что в родильном отделении (2004 год, рожала я), в 2017-м в инфекции лежала сестра с ребенком, в 2018-м бабушка лежала в хирургии. Нет отопления, приносили свои обогреватели. Ничего не изменилось, а тут на скорую руку открыли отделение, и все такие возмущенные и удивленные. А где вы раньше были? Или просто вас не коснулось?», - пишет в комментариях одна из жительниц Дальногорска.

Еще одна местная женщина сообщила:

«Сегодня были там, на втором этаже еле греют батареи. Отец лежит в реанимации. Чтобы узнать о его состоянии, понадобилось знакомство и позже ожидание врача. Бедные врачи, условий нет, и их самих мало. Бедные люди, которые там лежат: обратились за помощью, а там им становится еще хуже. Спят в одежде и обуви. Мы не знали, как состояние нашего отца, позвонить некуда (врач сегодня сказал, что линию тянут, скоро будет телефон). Но больше всего убило, что вчера нам позвонили с ритуальных услуг и предложили помощь в организации похорон... Похорон живого человека. Сказать о состоянии отца нам, родственникам, некому было, а сказать в ритуалку люди нашлись…»