В МГД подготовили поправки о выделении еще 500 млн руб на поддержку инноваций

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8 декабря 2020, 16:00 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Председатель комиссии Мосгордумы по предпринимательству, инновационному развитию и информационным технологиям Валерий Головченко сообщил, что подготовлены поправки в проект бюджета столицы на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов о выделении дополнительных 500 млн руб. на субсидии для комплексных инновационных проектов. Такое заявление он сделал в беседе с журналистами Агентства городских новостей «Москва».

«Поддержка инновационных технологий складывается из многих компонентов: это и налоговые льготы, и предоставление помещений для опытных цехов и лабораторий, и налаживание кооперационных связей, и консультативная, наставническая помощь. Все это в Москве работает, и снижать сегодня вложения в инновационный сектор было бы категорически неправильно. Это инвестиции в наше будущее, в рост развития технологий и в человеческий капитал. Поправки, закладывающие дополнительное финансирование, уже разработаны и находятся на рассмотрении МГД. Предлагается дополнительно выделить 500 млн руб. на субсидии для комплексных инновационных проектов участникам инновационного кластера на территории города Москвы. Эти вложения помогут в создании высокотехнологичных производств и высокооплачиваемых рабочих мест, будут способствовать развитию предпринимательской деятельности в инновационной и научной сферах. Надеюсь, во втором чтении они будут приняты при поддержке большинства депутатов, которые заинтересованы в развитии инновационного сектора и экономики Москвы в целом», — сказал Валерий Головченко.

Депутат отметил, что инновационный сектор сегодня дает не только рабочие места и налоговые поступления.

«Это работа на перспективу. Работа на стыке науки и технологии, внедренческая деятельность, цифровые технологии - это передовая экономики. Это то, что делает Москву и всю Россию конкурентоспособной на мировом рынке. Вложения в эти отрасли и направления дадут мультипликативный эффект как в ближайшем будущем, так и на годы работы. Поэтому на уровне московского бюджета необходимо заложить дополнительные средства для того, чтобы эти предприятия в тяжелый период не свернули свои проекты и эксперименты, не закрылись, могли продолжать полноценную работу», - добавил Валерий Головченко.

По словам парламентария, сегодня в Москве работает целый спектр механизмов, которые создают для предпринимателей инновационного сектора особые условия развития: это и режимы особой экономической зоны, регуляторной песочницы; акселераторы, где по различным секторам для начинающих привлекаются менторы, наставники; предприниматели могут на льготных условиях снять помещения в технопарках и бизнес-инкубаторах.

«Это стратегическое направление: сейчас на мировом уровне ведется охота за головами, лучших специалистов готовы перекупить из любой страны. Нам важно, чтобы наши московские предприниматели, стартаперы, инноваторы видели перспективы для своего дела, своих наработок именно у себя на родине, понимали, что Москва создает и будет создавать финансовые, правовые и технические возможности для работы», - заключил Головченко.