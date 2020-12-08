Московский эндокринный завод освоил выпуск препаратов для лечения COVID-19

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8 декабря 2020, 15:35 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров заявил, что столица полностью обеспечена лекарственными препаратами гепаринового ряда. Об этом он сообщил в ходе посещения Московского эндокринного завода (МЭЗ).

«Сегодня в Москве порядка 26 фармацевтических предприятий, производящих различные фармацевтические продукции. Много сегодня предприятий у нас открывается. <...> Мы, в принципе, можем быть уверенными том, что Москву точно обеспечим лекарственными препаратами. Благодаря Московскому эндокринному заводу, который в последнее время практически в два-три раза увеличил производство препаратов гепаринового ряда (антикоагулянты, применяемые для предотвращения образования тромбов сосудов, что является одним из наиболее опасных проявлений коронавирусной инфекции), у нас точно не должно быть проблем с этой продукцией в городе», - сказал Александр Прохоров.

В свою очередь, первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб добавил, что производство гепарина планируется увеличить вдвое.

«Сейчас вы видите производство гепарина - 850 тыс. ампул, в последующем наращивание этого производства в два раза, то есть мы будем выпускать в I квартале 2021 года 1 млн 600 тыс. ампул гепарина. <...> Мы здесь единым фронтом работаем, как министерство промышленности, так и правительство с департаментом промышленности города Москвы, решаем те задачи, которые сегодня перед нами стоят по наращиванию производства препаратов как антиковидной группы препаратов, которые сегодня применяются», - отметил он.

Как сообщается в материалах пресс-службы мэрии и правительства Москвы, в период пандемии МЭЗ увеличил объемы производства и организовал выпуск новых для себя препаратов для лечения COVID-19, среди которых: Гепарин, Эноксапарин натрия и Надропарин кальция - антикоагулянты, применяемые для предотвращения образования тромбов сосудов, что является одним из наиболее опасных проявлений коронавирусной инфекции.

Кроме того, в течение 2020 года на предприятии было проведено дооснащение производственных линий с целью организации производства препаратов «Мидазолам» и «Сибазон» в новых лекарственных формах, применяемых для помощи неизлечимо больным детям с генерализованными тоническими, клоническими и тонико-клоническими судорогами. До настоящего времени аналогичные препараты в России не производились и закупались за рубежом.

Около 70% производимых МЭЗ препаратов входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Это единственное в России предприятие, производящие анальгетики центрального действия, применяемые для оказания помощи больным с онкологическими заболеваниями.

Отмечается, что продукцию Московского эндокринного завода используют в 124 медицинских организациях.