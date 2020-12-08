«Лайки крутятся - лавеха мутится», инстаблогерша устроила постановочную попытку самоубийства ради рекламы

Аргументы Недели → Общество 13+

8 декабря 2020, 16:10 [ «Аргументы Недели» ]

Мошенники пытаются развести людей на деньги, а вот блогеры различного пошиба готовы всеми правдами и неправдами выдавить из подписчиков эмоции. А если на этом еще и удастся заработать – то будет совсем хорошо, ведь в современном мире все можно монетизировать.

Инстаблогерша Ангелина Дубровская решила, что лучший пиар – это рассказ о самоубийстве. Нет, убиться решилась не она сама, она по сценарию стала свидетельницей как неизвестный прыгнул в реку. Она выложила видео, где парень стоит на мосту в Москве и, якобы, готовится шагнуть в неизвестность. Кто-то его отговаривает, кто-то пытается спасти. Следующим кадром — одинокая шапка на льду, и уезжающая прочь карета скорой.

Хайп на страхе и горе удался, люди принялись бурно комментировать, рассказывая, как и им в жизни приходилось туго и что мысли были всякие. А сегодня Ангелина устроила разоблачение: мол, парень подставной, шапку она сама на лёд бросила, всё обман, но креативный и что все блогеры поступают точно так же.

«Блогеры сейчас идут на многое ради того, чтобы развлечь публику: с мертвыми детьми фоткаются, в сухой лед прыгают, умирают в прямом эфире, разводятся, бьют бомжей за деньги. Пиар и сценарии - это одна из рабочих схем для привлечения публики. Эта история просто сценарий, который мог превратиться в целый сериал с продолжениями, за которые бы голосовала аудитория, поднимая статистику. Лайки крутятся - лавеха мутится», - написала она на своей странице. Вот эта последняя фраза и объясняет всю суть того, что люди видят в однотипных аккаунтах инстаблогеров.