Алексей Текслер вместе с федеральными экспертами обсудил работу общественников

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8 декабря 2020, 14:49 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

В Челябинске прошел Южно-Уральский гражданский форум-2020.

Основная часть мероприятий форума проходит в режиме онлайн, но небольшое количество участников были приглашены на открытие мероприятия. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вместе с федеральными экспертами и представителями общественных организаций обсудил развитие некоммерческого сектора в Челябинской области. Напомним, в этом году Общественная палата РФ признала нашу область лучшим регионом по взаимодействию властей и некоммерческих организаций.

Алексей Текслер отметил, что в этом году область также вошла в пятерку по количеству победителей специального конкурса президентских грантов по поддержке НКО. Если два года назад благодаря конкурсам удавалось привлекать до 100 млн рублей, то в этом году удалось привлечь 153 млн. на 123 проекта.

Как сообщали «Аргументы недели», в этом году было заложено 100 млн. рублей развитие программы губернаторских грантов. В сентябре этого года 53 лучших социально-ориентированных проекта выиграли гранты на сумму 43,3 млн. рублей. После 11 декабря будут подведены итоги второго конкурса.

Также в Челябинской области организовали конкурс грантов не только для некоммерческих организаций, но и для инициативных граждан.

«Итоги этого конкурса подведем в начале января, 402 заявки уже поданы. Уверен, что эта практика будет распространяться нами и дальше», – Алексей Текслер.