Обвиняемые по делу о пожаре в «Холдоми» не признали вины в гибели детей

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8 декабря 2020, 14:13 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

В поселке Солнечный Хабаровского края проходит судебный процесс по делу о гибели четырех детей при пожаре в палаточном лагере «Холдоми» летом 2019 года. Сегодня было оглашено обвинение фигурантам.

Обвиняемыми стали глава ООО «Экстрим Сервис», компании-владельца лагеря, Виталий Бурлаков, директор самого лагера Максим Кузнецов и начальник районного отдела МЧС Эдуард Новгородцев. Обвинение настаивает на том, что Бурлаков и кузнецов разместили детей в брезентовых палатках, где были оборудованы системы электроснабжения и обогрева с нарушениями техники пожарной безопасности.

Им инкриминируется оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Новгородцева обвиняют в халатности, повлекшей гибель людей.

Ни один из фигурантов не признал своей вины по этому делу.

Напомним, что пожар унес жизни четверых детей, еще шестеро несовершеннолетних получили ожоги.