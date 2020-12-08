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Песков сообщил о равнодушии Путина к публикациям о его частной жизни и здоровье

, 13:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Песков сообщил о равнодушии Путина к публикациям о его частной жизни и здоровье
В. Путин, Фото с сайте Кремля

Владимир Путин спокойно относится к публикациям СМИ о его частной жизни и о якобы ухудшении состояния здоровья. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ не обращает внимания на различные публикации.

Песков отметил, что публикации такого плана, а личной жизни, о семье, о ближайшем окружении, появлялись всего, нельзя сказать, что растет их количество.  По словам пресс-секретаря президента России, в Кремле предпочитают игнорировать такие вещи, так как подобные устремления по дискредитации президента не достигают своей цели.

Публикации о состоянии здоровья Путина Песков назвал "полной чушью". "Хотя бы спросили, мы бы ответили", - сказал он.
Путину постоянно задают вопросы о его личной жизни. Он объясняет свою закрытость требованиями безопасности и желанием сохранить анонимность для своих близких, чтобы они могли жить нормальной жизнью.

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