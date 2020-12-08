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Четверых московских полицейских судят из-за фильма о легендарном маньяке Чикатило

, 13:45 [ «Аргументы Недели» ]

Четверых московских полицейских судят из-за фильма о легендарном маньяке Чикатило

Четверых московских полицейских судят из-за фильма о Чикатило, точнее за то, что они получали взятки и позволили съемочной группе киношников устраивать павильон прямо в центре Москвы.

В самих съемках фильма нет ничего крамольного, если бы разрешение было получено официально и улицы перекрывались по постановлению мэрии. Но продюсеры ленты пошли другим путем. Следствие считает, что замначальника управления охраны общественного порядка Сергей Кулишов и замначальника ОВД «Китай-город» Дмитрий Смолин, а также их подчиненные Денис Федоров и Игорь Файзуллин получили 140 тысяч рублей за то, чтобы съемки прошли в районе Лиственничной аллеи на севере Москвы, еще 180 тысяч они получили за съемки в районе Кривоарбатского переулка и 80 — за кадры на Театральной площади.

Трое из четверых полицейских свою вину не стали отрицать и признались, что получили взятки. Сергей Кулишов настаивает, что никаких денег он не брал, пишет канал "Подъем".

БИ

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