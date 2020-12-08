В Великобритании после снятия карантина за сутки выявили более 14 тыс случаев COVID-19

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8 декабря 2020, 11:32 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Великобритании за минувшие сутки увеличилось на 14 718. Об этом вечером в понедельник, 7 декабря, сообщили в Министерстве здравоохранения страны.

Отмечается, что за сутки зафиксировано 189 летальных исходов. С начала пандемии в Великобритании коронавирус выявили у 1 737 960 человек, умерли 61 434 пациента.

Национальный карантин завершился в Англии 2 декабря. Теперь в стране действует ужесточенная трехуровневая система ограничений.