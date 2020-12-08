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Пенсионеры из «отряда Путина» сняли ролик, где «подожгли Байдена»

, 12:22 [ «Аргументы Недели» ]

Пенсионеры из «отряда Путина» сняли ролик, где «подожгли Байдена»
Фото: соцсети

Российским пенсионерам из «отряда Путина» никак не дают покоя выборы в США. На сей раз они не согласны с решением американцев и считают, что им «не нужен такой президент» как Байден. Они сняли ролик, где подожгли фотографию Байдена.

"Пусть он горит синим пламенем", - уверенным лозунгом провозглашает бабулька, закапывая пепел в ямку. "Ну и цирк с конями", "Вот кому точно надо было еще потрудиться на благо Родины, а то они на своей пенсии от безделья с ума сходят", "Ну развлекаются пенсионеры, киношко снимают, пусть на старости повеселятся", - комментируют видео пользователи сети.

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Публикация от Россия с колен встает. (@russia_na_kolenyah)

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