Пенсионеры из «отряда Путина» сняли ролик, где «подожгли Байдена»

Аргументы Недели → Общество 13+

8 декабря 2020, 12:22 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Российским пенсионерам из «отряда Путина» никак не дают покоя выборы в США. На сей раз они не согласны с решением американцев и считают, что им «не нужен такой президент» как Байден. Они сняли ролик, где подожгли фотографию Байдена.

"Пусть он горит синим пламенем", - уверенным лозунгом провозглашает бабулька, закапывая пепел в ямку. "Ну и цирк с конями", "Вот кому точно надо было еще потрудиться на благо Родины, а то они на своей пенсии от безделья с ума сходят", "Ну развлекаются пенсионеры, киношко снимают, пусть на старости повеселятся", - комментируют видео пользователи сети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Россия с колен встает. (@russia_na_kolenyah)