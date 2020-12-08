Пенсионеры из «отряда Путина» сняли ролик, где «подожгли Байдена»
8 декабря 2020, 12:22[ «Аргументы Недели» ]
Российским пенсионерам из «отряда Путина» никак не дают покоя выборы в США. На сей раз они не согласны с решением американцев и считают, что им «не нужен такой президент» как Байден. Они сняли ролик, где подожгли фотографию Байдена.
"Пусть он горит синим пламенем", - уверенным лозунгом провозглашает бабулька, закапывая пепел в ямку. "Ну и цирк с конями", "Вот кому точно надо было еще потрудиться на благо Родины, а то они на своей пенсии от безделья с ума сходят", "Ну развлекаются пенсионеры, киношко снимают, пусть на старости повеселятся", - комментируют видео пользователи сети.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.