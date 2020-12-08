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Роскомнадзор предупредил об ответственности за фейковую информацию по вакцинации от коронавируса COVID-19

, 11:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Роскомнадзор

Роскомнадзор предупредил об ответственности за фейковую информацию по вакцинации от коронавируса COVID-19
Cadu Rolim, globallookpress.com

Публикация недостоверной, фейковой информации о вакцинации против коронавирусной инфекции способствует формированию искаженного представления о необходимости прохождения вакцинации, дискредитирует деятельность здравоохранения, вызывает недоверие населения к реализуемым в стране мероприятиям по профилактике COVID-19.

Непроверенная, ложная информация может привести к росту заболеваемости, создает угрозу жизни и здоровью граждан.
Роскомнадзор в связи с началом масштабной вакцинации против ковида обратил внимание СМИ, социальных сетей и популярных интернет-ресурсов на недопустимость распространения фейков о вакцинации, её безопасности и используемых вакцин от COVID-19.

Согласно действующим законам, СМИ обязаны проверять достоверность публикуемых сведений.

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