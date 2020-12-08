Сенатор Инна Святенко: Московский бюджет имеет четкую социальную направленность

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8 декабря 2020, 11:25 [ «Аргументы Недели» ]

Сенатор Инна Святенко, фото соцсети

В бюджете Москвы на 2021 год необходимо заложить дополнительное финансирование расходов на отдых и оздоровление льготных категорий детей, соответствующая поправка будет рассмотрена при втором чтении проекта бюджета столицы. Об этом в беседе с журналистами Агентства городских новостей «Москва» сообщила представитель Московской городской думы в верхней палате парламента, председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко.

«Московский бюджет имеет четкую социальную направленность - 56%, более 1,8 трлн руб. направляются на нужды социальной сферы, выплаты, льготы различным категориям москвичей. При этом есть ряд направлений, которые из-за пандемии потребуют дополнительного финансирования: отдых, оздоровление для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей из семей, которые попали в сложную жизненную ситуацию», - сказал Инна Святенко.

По словам сенатора, в проекте бюджета на эту программу заложена сумма в размере 2,76 млрд руб., но поправка, внесенная фракцией «Единая Россия», предполагает добавить в следующем году к этой сумме еще 500 млн руб.

«В этом году в связи с ограничениями пандемии санатории, профилактории, лагеря отдыха начали сезон поздно. Не все дети, которым положены льготные бесплатные путевки и сертификаты, смогли ими воспользоваться. У родителей, опекунов был выбор: поехать на отдых осенью либо перенести сертификат на следующее лето. Многие семьи этим правом воспользовались. В 2020 году семьи льготных категорий получили 33 тыс. путевок и 19,7 тыс. сертификатов, 8,8 тыс. из них уже переоформлены на сезон 2021 года и обращения продолжают поступать. Нагрузка по обеспечению этих сертификатов таким образом падает на следующий год, и дополнительное финансирование в размере 500 млн руб. позволит исполнить все обязательства перед юными москвичами», - подчеркнула Инна Святенко.