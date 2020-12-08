В Краснодарском крае ещё 175 заболевших коронавирусом

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8 декабря 2020, 11:10 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

За седьмое декабря на Кубани подтверждено 175 случаев заражения коронавирусом. В Адыгее 99 новых пациентов.



60 жителей Адыгеи и 115 кубанцев выписаны по выздоровлению, однако, как сообщает ИЦК, девять ковид-пациентов в Краснодарском крае скончались.



Всего за сутки в России выявлено 26 097 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 24 938 россиян пошли на поправку, но 562 спасти не удалось.