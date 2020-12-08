Суд отправил под домашнй арест полицейского Ивана Князева, выстрелившего в девочку

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8 декабря 2020, 11:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: АГН "Москва"

фото: pixabay.com

Симоновский суд Москвы арестовал 33-летнего сотрудника полиции, старшего сержанта Ивана Князева, выстрелившего в несовершеннолетнюю девочку. Из МВД он уже уволен.

Бывшего сотрудника патрульно-постовой службы подозревают в хулиганстве. В отношении Князева возбуждено уголовное дело, ему предъявлено обвинение.

В минувшие выходные в ночь на воскресенье, 6 декабря, полицейский был в гостях у родителей девочки. Находясь там, он выстрелил в девочку - подростка из травматического оружия. Князев после инцидента был задержан сотрудниками полиции на ул. Судостроительная возле одного из жилых домов. Ребенка госпитализировали на обследование.

СМИ со ссылкой на рассказ пострадавшей девочки написали, что полицейский приставал к ней, а когда она отказала, выстрелил в ногу.

После происшествия силовика уволили из МВД.