Билеты на каток в парк имени Терешковой можно купить через интернет

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8 декабря 2020, 10:39 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Челябинцев просят приобретать билеты заранее, чтобы избежать очередей.

Как сообщали «Аргументы недели», в парке имени Валентины Терешковой залили искусственным льдом аллеи парка. В торжественном открытии катка принял участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Обращаясь к челябинцам, он пообещал, что подобные проекты появятся и в других парках города и района. Каток в парке Терешковой начал пользоваться популярностью у челябинцев. В последние дни туда выстроились большие очереди. В связи с тем, что на катке действуют ограничения по числу посетителей, жителей города просят приобретать билеты на сеансы на сайте kassy.ru. Напомним, что с 10.00 до 11.30 сеансы бесплатные, с 16.00 до 21.30 – платные.

Расписание сеансов ледового катка в Парке им. В. В. Терешковой (г. Челябинск, ул. Рождественского, д. 6)

Сеансы бесплатные по билетам:

10:00-11:30 - сеанс катания;

11:30-12:00 - технический перерыв;

12:00-13:30 - сеанс катания;

13:30-14:00 - технический перерыв;

14:00-15:30 - сеанс катания;

15:30-16:00 - технический перерыв.

Платные сеансы:

16:00-17:30 - сеанс катания;

17:30-18:00 - технический перерыв;

18:00-19:30 - сеанс катания;

19:30-20:00 - технический перерыв;

20:00-21:30 - сеанс катания;

21:30-22:00 - технический перерыв.

Дополнительные сеансы в выходные дни

и праздники:

22:00-23:00 - сеанс катания;

23:00-23:30 - технический перерыв.

Понедельник - профилактика.

Работает гардероб.

Цены на билеты:

Цена билета на сеанс (1 час 30 минут)

вместе с прокатом коньков - 200 рублей;

Цена билета (1 час 30 минут)

со своими коньками - 100 рублей;

Цена заточки коньков - 100 рублей.

Также предусмотрены скидки для многодетных семей и инвалидов - 50% от стоимости (при предъявлении удостоверения).