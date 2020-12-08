Билеты на каток в парк имени Терешковой можно купить через интернет

Челябинцев просят приобретать билеты заранее, чтобы избежать очередей.
Как сообщали «Аргументы недели», в парке имени Валентины Терешковой залили искусственным льдом аллеи парка. В торжественном открытии катка принял участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
Обращаясь к челябинцам, он пообещал, что подобные проекты появятся и в других парках города и района. Каток в парке Терешковой начал пользоваться популярностью у челябинцев. В последние дни туда выстроились большие очереди. В связи с тем, что на катке действуют ограничения по числу посетителей, жителей города просят приобретать билеты на сеансы на сайте kassy.ru. Напомним, что с 10.00 до 11.30 сеансы бесплатные, с 16.00 до 21.30 – платные.
Расписание сеансов ледового катка в Парке им. В. В. Терешковой (г. Челябинск, ул. Рождественского, д. 6)
Сеансы бесплатные по билетам:
10:00-11:30 - сеанс катания;
11:30-12:00 - технический перерыв;
12:00-13:30 - сеанс катания;
13:30-14:00 - технический перерыв;
14:00-15:30 - сеанс катания;
15:30-16:00 - технический перерыв.
Платные сеансы:
16:00-17:30 - сеанс катания;
17:30-18:00 - технический перерыв;
18:00-19:30 - сеанс катания;
19:30-20:00 - технический перерыв;
20:00-21:30 - сеанс катания;
21:30-22:00 - технический перерыв.
Дополнительные сеансы в выходные дни
и праздники:
22:00-23:00 - сеанс катания;
23:00-23:30 - технический перерыв.
Понедельник - профилактика.
Работает гардероб.
Цены на билеты:
Цена билета на сеанс (1 час 30 минут)
вместе с прокатом коньков - 200 рублей;
Цена билета (1 час 30 минут)
со своими коньками - 100 рублей;
Цена заточки коньков - 100 рублей.
Также предусмотрены скидки для многодетных семей и инвалидов - 50% от стоимости (при предъявлении удостоверения).