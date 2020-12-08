Сергунина: Прием заявок на совместный технологический конкурс Москвы и Пекина начнется 18 января

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8 декабря 2020, 10:19 [ «Аргументы Недели» ]

Наталья Сергунина, заммэра, фото соцсети

Прием заявок на совместный технологический конкурс Москвы и Пекина начнется 18 января, сообщили в пресс-службе департамента предпринимательства и инновационного развития столицы.

«С 18 января 2021 года российские компании смогут подать заявку на совместный технологический конкурс Московского инновационного кластера и пекинского научного парка «Чжунгуаньцунь». В сентябре между ними было подписано партнерское соглашение в сфере исследований и разработок в передовых направлениях науки и технологий», - говорится в сообщении.

В департаменте напомнили, что накануне мэр Москвы Сергей Собянин и мэр Пекина Чэнь Цзинин утвердили программу сотрудничества двух городов на 2021-2023 годы. Церемония прошла в рамках онлайн-форума «Москва - Пекин. Новое время - новые возможности».

«Совместный конкурс поспособствует выходу российских стартапов на китайский рынок. Также это создаст дополнительные возможности для развития технологического предпринимательства и тестирования инновационных решений», - отметила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

В пресс-службе пояснили, что поучаствовать в конкурсе приглашаются российские высокотехнологичные проекты в шести областях: программное и аппаратное обеспечение, «индустрия 4.0» (промышленность с использованием цифровых и сквозных технологий), новые материалы и источники энергии, биомедицинские технологии, спорт, креативные индустрии. Претендентам необходимо иметь значимые конкурентные преимущества, быть прибыльными и соответствовать ряду других критериев, таких как оформленная интеллектуальная собственность и отсутствие продаж в Китае.

Планируется собрать не менее 600 заявок. В шорт-лист попадут 60 компаний, которые отправятся в Китай. Там будут определены 18 сильнейших проектов, которые получат денежные призы и возможность пройти интенсивную программу для выхода на китайский рынок.

Итоги конкурса подведут в октябре 2021 года на форуме «Открытые инновации».