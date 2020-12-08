Сергунина: 1,2 тыс предпринимателей стали участниками программы «Онлайн-акселератор МБМ» в 2020 году

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8 декабря 2020, 09:29 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В 2020 году более 1,2 тыс. предпринимателей стали участниками образовательной программы «Онлайн-акселератор МБМ». Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на заммэра столицы Наталью Сергунину.

«Более 1,2 тыс. начинающих предпринимателей прошли в этом году обучение по программе «Онлайн-акселератор МБМ». Первые вебинары начались в мае, а сейчас уже занимаются более 300 человек из четвертого потока», - говорится в сообщении.

По словам заммэра Натальи Сергуниной, это отличная возможность для тех, кто хочет начать свое дело и привлечь инвестиции. Бизнесмены, сотрудники инновационных центров, педагоги ведущих вузов и инвесторы рассказывают слушателям, как сделать стартап-проект успешным.

Уточняется, что среди наставников и преподавателей курса - директор по стратегии и анализу Mail.Ru Group Александр Горный, бывший генеральный директор и акционер компании Gett Владимир Маринович, директор бизнес-инкубатора НИУ ВШЭ Михаил Эрман и другие. Наставники проверяют практические задания, выставляют баллы и дают рекомендации по развитию проекта.

Участники, которые по итогам обучения набирают больше всего баллов, получают возможность представить свои проекты на инвестиционной сессии и таким образом привлечь финансирование. Всего с момента старта акселератора на таких сессиях выступили 62 финалиста, и 12 основателей стартапов уже получили предложения от инвесторов.