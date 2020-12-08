Приказ МВД РФ: Автошколы должны будут в течение пяти дней передавать информацию об учениках в полицию
8 декабря 2020, 09:12[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
С первого апреля 2021 года автошколы в течение пяти дней с момента обучения должны будут передавать в МВД информацию об учащихся, кандидатах в водители. МВД РФ подготовило соответствующий проект приказа и ранее утвердило новый порядок взаимодействия ГИБДД с автошколами. Все сведения об учениках будут передаваться с соблюдением требований о персональных данных.
Список учеников, сформированный с помощью портала госуслуг в экзаменационное подразделение, автошколы смогут отправить двумя способами — нарочным уполномоченному должностному лицу экзаменационного подразделения под расписку или через свой личный кабинет. Данные о группах и учениках внесут в информационную систему, "предназначенную для обеспечения деятельности подразделений Госавтоинспекции".
Также с первого апреля 2021 года вступает в силу и новый административный регламент по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами.
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