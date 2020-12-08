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Снегопад парализовал Тбилиси

, 08:15 [ «Аргументы Недели» ]

Снегопад парализовал Тбилиси
фото: pixabay.com

Снегопад, обрушившийся в понедельник, 7 декабря, на столицу Грузии, парализовал Тбилиси. Всю ночь дорожные службы обрабатывали реагентами магистрали на окраинах грузинской столицы.

Из-за роста числа заболевших коронавирусной инфекцией, увеличилось число вызовов бригад "скорой помощи".
Добраться до пациентов по обледеневшим трассам медицинским автомобилям стало сложнее, - передает "МИР 24".

Снег с наледью при температуре минус два создали опасность для водителей. Спецтехнику бросили в районы со сложным рельефом. Дорогу обработали технической солью для безопасности. Снегоуборочная техника расчистила дороги от сугробов. Руководитель дорожно-коммунальной службы Тбилиси Давид Пачулия рассказал, что бригады продолжат работу на сложных участках в течение дня.

Днем в столице Грузии потеплеет до плюс четырех, но ситуацию на дорогах осложнит возможный туман. По прогнозу синоптиков, в других районах Грузии ожидается резкое похолодание и осадки. Водителей попросили отложить поездки.

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