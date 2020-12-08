Снегопад парализовал Тбилиси

Снегопад, обрушившийся в понедельник, 7 декабря, на столицу Грузии, парализовал Тбилиси. Всю ночь дорожные службы обрабатывали реагентами магистрали на окраинах грузинской столицы.
Из-за роста числа заболевших коронавирусной инфекцией, увеличилось число вызовов бригад "скорой помощи".
Добраться до пациентов по обледеневшим трассам медицинским автомобилям стало сложнее, - передает "МИР 24".
Снег с наледью при температуре минус два создали опасность для водителей. Спецтехнику бросили в районы со сложным рельефом. Дорогу обработали технической солью для безопасности. Снегоуборочная техника расчистила дороги от сугробов. Руководитель дорожно-коммунальной службы Тбилиси Давид Пачулия рассказал, что бригады продолжат работу на сложных участках в течение дня.
Днем в столице Грузии потеплеет до плюс четырех, но ситуацию на дорогах осложнит возможный туман. По прогнозу синоптиков, в других районах Грузии ожидается резкое похолодание и осадки. Водителей попросили отложить поездки.